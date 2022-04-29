Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

"Аэрофлот" c 6 мая запустит рейсы в Анталью и Стамбул на A330

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул, говорится в сообщении компании.

Полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

В начале марта "Аэрофлот" отменил все международные перелеты, кроме рейсов в Минск. Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов иностранных самолетов, которые начались после введения санкций Евросоюза против РФ.

Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 25 апреля планировал обсудить досрочный выкуп восьми Airbus A330-300 по сделкам финансовой аренды.

Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иностранных лидеров на День Победы в Москву не приглашали

В даркнете появились объявления о продаже доступа к ушедшим из РФ стриминговым сервисам

В даркнете появились объявления о продаже доступа к ушедшим из РФ стриминговым сервисам

Meta обжаловала запрет своей деятельности из-за экстремизма

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщили об ударе с подлодки в Черном море по объектам ВСУ

Бывшее российское отделение PwC назвали "Технологии доверия"

Бывшее российское отделение PwC назвали "Технологии доверия"

Туроператоры попросили разрешить турецким авиакомпаниям возить больше россиян в Турцию

Туроператоры попросили разрешить турецким авиакомпаниям возить больше россиян в Турцию
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Киеве корпусов предприятия "Артем"

В суде подтвердили информацию об условно-досрочном освобождении Улюкаева

В суде подтвердили информацию об условно-досрочном освобождении Улюкаева

Проведение Универсиады в Екатеринбурге отложено

Проведение Универсиады в Екатеринбурге отложено

"Новая газета. Европа" сообщила, что ее сайт стал недоступен в РФ

"Новая газета. Европа" сообщила, что ее сайт стал недоступен в РФ