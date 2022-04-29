Сочи отказался от международной сертификации пляжей "Голубые флаги"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Сочи отказываются от международной сертификации пляжей системы "Голубые флаги" и переходят на стандарты Ростуризма.

"В этом году мы политически отказались от международных "Голубых флагов" и перешли на российские стандарты сертификации Ростуризма, разработанной в прошлом году. Да, требования там гораздо жестче европейских аналогов, это требует больше работы на местах, но к ней все в Сочи готовы, мы постоянно повышаем свой уровень", - написал в своем телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский в пятницу.

Он отметил, что специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят исследования морской воды. "На протяжении нескольких лет все показатели (морской воды и территории пляжей - ИФ) в норме", - подчеркнул мэр.

По его словам, в высокий сезон, с мая по сентябрь, по прогнозам Сочи примет около 4,5 млн туристов.

"На курорте четко налажено взаимодействие между всеми структурами, ведомствами и организациями, с мая начнет работу наш оперативный штаб. Мы полностью готовы обеспечить комфорт и безопасность, защитить жизни и здоровье гостей и наших жителей", - написал Копайгородский.

По его словам, первые 23 пляжа будут благоустроены и открыты для отдыха в Сочи уже в это воскресенье, 1 мая.

Международная награда-сертификат "Голубой флаг" присуждается с 1985 года. Среди основных критериев отбора – чистые вода и побережье, безопасность и наличие "доступной среды". В прошлом году 35 российских пляжей получили международный экосертификат, 33 из них находятся в Сочи.