В московских аэропортах задерживаются несколько рейсов

Фото: Василий Федосенко/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В трех московских аэропортах, "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", задержаны несколько рейсов, это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания" в 5:20.

Аэропорт "Внуково" задерживает вылет в Маглу (Турция), в Сочи и Ереван (Армения). Из "Домодедово" задержан вылет в Минеральные Воды и Махачкалу, некоторые рейсы перенесены на другое время. Из "Шереметьево" также задерживаются вылеты в Сочи, в МинВоды и в Санкт-Петербург.

По данным "Яндекс.Расписания" в аэропорте "Жуковский" задержанных или отмененных рейсов нет.

Как сообщалось, в России введены ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части страны, они продлены до 7 мая. Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.