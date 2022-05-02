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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:38

Мусульмане 2 мая отмечают Ураза-байрам

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В понедельник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан.

Ураза-байрам отмечают три дня после 30-дневного поста, это второй по значению мусульманский праздник после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения.

Накануне, в последний день рамадана, мусульмане, по традиции, убирали помещения, покупали новую одежду, запасались подарками и приобретали необходимые к празднику угощения.

Помимо молитвы и застолья, в дни празднования Ураза-байрама у мусульман принято также посещать могилы близких и раздавать деньги неимущим. Те, кто не постился, передают в фонд мечети специальную милостыню - закят. Он установлен для людей обеспеченных, у которых имеются сбережения. В соответствии с правилами такие мусульмане должны пожертвовать сороковую часть тех денег, что не потратили на себя. Мусульмане с небольшим достатком ограничиваются малым закятом.

Священный месяц Рамадан

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Мусульманин молится в мечети в ДубаеВерующие на территории мечети Аль-Акса в ИерусалимеМолитва в Московской соборной мечетиВо время религиозной церемонии в Тегеране, ИранВ первую ночь месяца Рамадан в Джакарте, ИндонезияВерующий возносит молитву в мечети города ГазаВечерний прием пищи в Каире, ЕгипетНа территории мечети Джама Масджид в ИндииВерующий в мечети шейха Зайда в Абу-ДабиПосле пятничной молитвы в мечети Истикляль в Джакарте, ИндонезияМусульмане в мечети в СтамбулеМусульмане посещают мечеть в Дакке, БангладешПервый день поста месяца Рамадан в Шринагаре, Индия
Мусульманин молится в мечети в Дубае
Ураза-байрам
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