Минстрой призвал ускорить создание туристических центров в РФ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Минстрой РФ считает важной задачей ускорение создания новых туристических центров.

"Важная задача сегодня – ускорить создание новых туристических центров в России, увеличить пропускную способность уже сложившихся точек туристического притяжения", - заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев, которого цитирует пресс-службы министерства.

"Внимание к индустрии гостеприимства в нашей стране растет и необходимо уже с первых шагов организовать максимально слаженное и результативное взаимодействие частных инвесторов, корпорации, регионов, муниципалитетов, подрядных строительных организаций", - подчеркнул он

В пресс-службе отметили, что Минстрой РФ закончит прием заявок на получение субсидий 13 мая.

В 2022 году на создание 22 объектов обеспечивающей инфраструктуры федеральным бюджетом предусмотрено 2,4 млрд рублей, в 2023 году - 10,6 млрд. При этом всего за три года общая сумма инвестиций должна составить более 23 млрд рублей.

Субсидии распределят в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Правила их предоставления и распределения определены постановлением правительства РФ.

Минстрой РФ с 2021 года курирует федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры".

Корпорация "Туризм.РФ" создана 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма. Корпорация совместно с субъектами РФ занимается формированием туристических кластеров в стране и инвестированием в создание их инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.