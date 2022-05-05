В Петербурге осудили четырех членов банды за преступления 10-летней давности

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд в четверг вынес приговор участникам банды, в начале 2010-х годов нападавшим на ювелирные магазины и почтовые отделения; в их числе экс-кассир казанского отделения Райффайзенбанка, которая в 2009 году похитила 11 млн рублей.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга сообщает, что четверо фигурантов в зависимости от ролей и степени участия признаны виновными в участии в банде (часть 2 статьи 209 УК РФ), разбое (пункты "а", "б" части 4 статьи 162 УК РФ), незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов (часть 3 статьи 222 УК РФ), а также присвоении с использованием служебного положения (часть 4 статьи 160 УК РФ).

"Суд приговорил Розу Аглемзянову к десяти годам лишения свободы, Кирилла Паныло – к десяти годам, Андрея Барташевича – к девяти годам, Александра Парамонова к восьми годам шести месяцам. Отбывать наказания мужчины будут в исправительных колониях строгого режима, а женщина – общего", - говорится в сообщении.

Как уточняет объединенная пресс-служба судов города, организатор банды Ильдар Гиниятуллин осужден ранее и отбывает наказание.

Следствие и суд установили, что участники банды, действовавшей с мая 2011 года по январь 2014-го, с огнестрельным оружием нападали на ювелирные магазины крупных торговых сетей в Петербурге и отделения почтовой связи во Всеволожском районе Ленинградской области. Причиненный преступлениями ущерб превысил 17 млн рублей.

Кроме того, Аглемзянова в августе 2009 года, будучи кассиром в филиале Райффайзенбанка в Казани, похитила более 11 млн рублей учреждения и, сложив купюры в хозяйственную сумку, скрылась с места преступления, впоследствии не вернувшись на работу.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, Аглемзянова вину признала в полном объеме, дала показания, изобличив соучастников.

В прениях обвинение просило приговорить женщину к 11 годам заключения в колонии общего режима, Барташевича и Паныло – к 10 годам в колонии строгого режима (каждому), Парамонова к 9,5 годам в колонии строгого режима.

Прокурор отказался от обвинения по части 3 статьи 222 УК РФ в отношении Паныло и Парамонова. Суд прекратил уголовное дело в этой части в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, признав за ними право на реабилитацию.