Три сотни животных и птиц погибли при пожаре на ферме в Ярославской области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Крупный пожар произошел в четверг на частной ферме в деревне Селишки Рыбинского района Ярославской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о возгорании на частной ферме поступила около 8 часов утра. Огонь удалось потушить в 11:13.

"В результате пожара погибли 25 свиней, 30 козлов, 150 хорьков, 100 перепелок. Люди не пострадали", - сказал собеседник агентства.

Ангар выгорел на площади 800 кв. м.