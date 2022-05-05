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Радио "Радонеж" сообщило о блокировке трансляций своего канала на YouTube

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - YouTube заблокировал трансляции канала радио "Радонеж" из-за "нарушения правил сообщества", сообщает в четверг радиостанция на своем сайте.

"К сожалению, мы не сможем в ближайшее время обновлять видеоконтент нашего канала. Поскольку указанная в уведомлении YouTube причина блокировки - "дискриминационные высказывания", якобы имевшие место в программах, посвященных специальной военной операции ВС РФ, радиостанция не рассчитывает на успех апелляции к YouTube", - отметил директор радио "Радонеж" Евгений Никифоров.

По его словам, до этого в течение всего Великого поста "Радонеж" подвергался "беспримерной DDOS-атаке".

Радио "Радонеж" намерено обратиться с жалобой на действия YouTube в Роскомнадзор.

Радонеж YouTube
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