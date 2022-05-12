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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-канал "ЛенТВ24"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал, чтобы администрация Google разблокировала аккаунт телеканала "ЛенТВ24" на видеохостинге YouТube и объяснила причину блокировки.

Ссылаясь на слова представителей канала, в РКН сообщили, что "причиной блокировки послужила трансляция мероприятий, посвященных Дню Победы".

В ведомстве считают, что "подобные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

"Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми аналогичные ограничения в отношении указанного аккаунта", - заявили в РКН.

Роскомнадзор ЛенТВ24 Google YouTube
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