Володин ответил на вопрос о границах Украины после завершения спецоперации

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В каких границах будет Украина после завершения специальной военной операции, зависит от решения граждан этой страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это уже решать самой Украине и ее гражданам", - сказал Володин в четверг, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в интервью радио " Комсомольская правда".

По его словам, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. "Следствие этого переворота - Крым отсоединился от Украины. Граждане в соответствии с международными всеми требованиями и нормами приняли для себя решение жить в составе Российской Федерации", - сказал спикер.

Также "Донецкая и Луганская народные республики приняли решение выйти из состава Украины и стать самостоятельными", отметил спикер Думы.

"Вы видите сегодня процессы, которые происходят на западной части Украины, много людей получили паспорта граждан Польши, Венгрии, карту поляка. Какие они решения примут? Может быть, тоже захотят жить в составе других государств, а не в Украине? Потому что здесь этот вопрос уже лежит в плоскости принятия решения людей", - сказал Володин.

Председатель Госдумы сказал также, что некоторые депутаты просят отправить их в действующие войсковые части в ДНР и ЛНР.

Он напомнил, что в районе военной спецоперации на Украине "с добровольцами Чеченской Республики воюет (депутат) Адам Делимханов".

"Но есть те, кто является профессиональным военным, избранным в Государственную думу, кто считает правильным, чтобы его отправили для участия в специальной военной операции", - сказал Володин.

В ответ на вопрос, отправят ли в ближайшее время кого-то из депутатов для участия в военной спецоперации, он сказал: "Вы опять все переворачиваете. Потому что на самом деле этот вопрос непростой, и мы об этом говорим и депутатам. Если будет соответствующий запрос со стороны министерства обороны, будем такие решения принимать".

"Об этом речь идет. А сегодня депутатам надо работать и в Москве в Государственной думе, и в регионах, и делать это еще с большей ответственностью. Потому что в этой части большую пользу можно принести, если будут приниматься эффективные решения, если будет постоянный диалог с людьми", - отметил спикер.