В России за сутки коронавирусом заболели более 5,5 тыс. человек

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 541 новый случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 530.

Количество госпитализаций за сутки составило 2 845 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 12,4%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 32 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 136 человек, накануне штаб сообщал о 139 умерших.

Выздоровели за сутки 9 408 человек, или на 7,9% больше по сравнению с 5 мая.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 216 719 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 376 696 умерших и 17 588 067 выписанных.