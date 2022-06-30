Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве

ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Посольство Донецкой народной республики откроется в Москве 12 июля, сообщает МИД ДНР.

"Торжественная церемония открытия посольства ДНР в Российской Федерации состоится 12 июля", - говорится в сообщении, распространённом в четверг пресс-службой МИД ДНР.

В РоссииПосольству ЛНР выделили помещение в центре МосквыЧитать подробнее

Сообщается, что в мероприятии примут участие официальные представители РФ, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Сирии, "а также ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.

ДНР Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСИН выступила против возвращения смертной казни

Минкультуры направит экспозицию Поленова на Ближний Восток вместо Франции

Минкультуры направит экспозицию Поленова на Ближний Восток вместо Франции

Лавров сказал, что железный занавес между РФ и Западом уже опускается

Законопроект об изъятии у "Газпрома" через НДПИ 416 млрд руб. прошел основное чтение в Думе

Законопроект об изъятии у "Газпрома" через НДПИ 416 млрд руб. прошел основное чтение в Думе

Суд в Москве приговорил экс-генерала МВД Мельникова к семи годам колонии

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денег вуза

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денег вуза

Песков заявил об отсутствии прямых контактов между лидерами РФ и США с начала операции

Медведев заявил о необходимости экономического ответа на запрет транзита в Калининград

Медведев заявил о необходимости экономического ответа на запрет транзита в Калининград

Росприроднадзор зафиксировал новое загрязнение Волги у Астрахани

Глава ГИБДД предложил "разогнать дороги" до 150 км/ч

Глава ГИБДД предложил "разогнать дороги" до 150 км/ч
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });