ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Посольство Донецкой народной республики откроется в Москве 12 июля, сообщает МИД ДНР.

"Торжественная церемония открытия посольства ДНР в Российской Федерации состоится 12 июля", - говорится в сообщении, распространённом в четверг пресс-службой МИД ДНР.

Сообщается, что в мероприятии примут участие официальные представители РФ, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Сирии, "а также ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.