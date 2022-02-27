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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Google приостановил монетизацию для российских государственных СМИ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Корпорация Google объявила, что вводит в отношении российских государственных СМИ запрет на продажу рекламы на платформах компании, передает портал Axios со ссылкой на представителя Google.

По его словам, компания "приостанавливает монетизацию финансируемых государством российских СМИ на своих платформах" в связи с событиями на Украине.

"Мы пристально следим за развитием событий и примем дальнейшие шаги в случае необходимости", - заявил собеседник портала.

Axios напоминает, что такое решение последовало спустя несколько часов после того, как в субботу видеохостинг YouTube - один из сервисов Google - заявил, что блокирует для российских государственных СМИ возможность размещения рекламы на своих каналах по всему миру.

По словам представителя видеохостинга, платформа "приостанавливает возможность ряда каналов монетизировать на YouTube, в том числе нескольких каналов, связанных с недавними санкциями".

"А также по просьбе правительства (США - ИФ) мы ограничили доступ к каналу RT и ряду других каналов на Украине. Мы продолжим следить за развитием событий и можем принять дальнейшие действия", - приводит Axios слова представителя YouTube.

Ранее о похожих мерах объявили соцсети Twitter и Facebook. Так, в пятницу в Facebook сообщили, что запретят российским государственным СМИ "размещать рекламу или монетизировать на нашей платформе где-либо в мире".

Google

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