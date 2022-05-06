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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Российские военные сообщили об эвакуации с "Азовстали" 50 человек

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с территории заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировано еще 50 гражданских лиц, они переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.

"Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения", - сообщил Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Там добавили, что гуманитарная операция на "Азовстали" продолжится 7 мая.

Мариуполь Украина Азовсталь МККК
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