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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Володин предрек покидающим РФ зарубежным компаниям трудности в возвращением обратно

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Иностранные компании, покидающие Россию, могут не получить возможности вернуться обратно, так как их нишу займет российский или азиатский бизнес, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Готовы работать дальше - мы никого не выгоняем: наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику", - сказал Володин журналистам.

Однако, "если они начинают плясать под дудку Вашингтона и принимают решение уйти из России, - это их выбор", считает он.

"Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании", - добавил Володин.

По его словам, "в этом вопросе самое важное - определенность".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Многие компании объявили об уходе с российского рынка.

Вячеслав Володин
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