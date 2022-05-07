Власти Красноярского края сообщили о локализации большей части пожаров

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пожары, вызванные ураганным ветром, в большей части Красноярского края локализованы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Уяре пожар локализован. Всю ночь пожарные будут дежурить и проливать водой места возгораний. Сотовая связь восстановлена. Для погорельцев развернуты четыре пункта временного размещения с горячим питанием. Завтра в Уяр прибудет ещё один пожарный поезд для обеспечения служб водой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжается выявление и фиксация пострадавших и ущерба в разрезе каждого домовладения.

Ранее в МЧС по краю сообщили, что в крае локализовано 14 пожаров. Локализация не была объявлена в населенном пункте Уяр.

В субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания.

Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.

По данным регионального МЧС, по состоянию на 22:00 местного времени на территории края в результате пожаров пострадало 484 строения в 13 муниципальных образованиях. Наибольшее количество строений пострадало в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах.

Всего на тушение привлекается от системы РСЧС 619 человек и 138 единицы техники, из них от МЧС России 414 человека личного состава и 86 единицы техники.

Ранее Рослесхоз сообщил, что в населенных пунктах края по причине замыканий на подстанциях и линиях электропередачи сгорело 350 домов.

По фактам гибели пяти человек в результате пожаров в селе Никольск и селе Талажанка главное следственное управление СКР по краю и Республике Хакасия возбудило два уголовных дела по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц).