В Иркутской области зафиксировано около 30 пожаров

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Усиление ветра ожидается в ближайшее время в Иркутской области, где из-за природных пожаров накануне был введен режим ЧС, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор области Игорь Кобзев в воскресенье.

"С утра провел заседание КЧС. Напомню, что на всей территории Иркутской области введен режим ЧС в связи с сохранением неблагоприятных погодных условий. По прогнозам, мы ждем усиление ветра, в некоторых районах до 23 м/сек. Несмотря на прошедшие осадки, высокий пожароопасный сезон сохраняется и, к сожалению, в ближайшие сутки ситуация не изменится", - сообщил губернатор.

По его словам, сейчас стоит задача не допустить возникновения новых пожаров. В настоящее время в области действует 26 пожаров. Наиболее сложные из них - в Качугском, Братском, Тайшетском районах и в Нижнеудинске. В Качугском районе действует два лесных пожара, с субботы там работают 45 человек. В Нижнеудинск переброшено 10 десантников, но все работы осложняются болотистой местностью. В Братский район оперативно перебросили технику лесопожарных станций, арендаторов и оборудование из Усть-Илимска. В Тайшетском районе лесной пожар движется со стороны Красноярского края в район населенного пункта Тамтачет.

Министерство лесного комплекса области усиливает группировки, перераспределяет людей для борьбы со сложными пожарами. Патрулирование также усилено, отметил Кобзев.

По его данным, в субботу в регионе было зафиксировано 33 термоточки, в том числе 7 - неконтролируемый пал сухой травы, 7 - горение мусора и 15 - лесные пожары.

"Ведем непрерывный мониторинг. Каждые два часа проводим оперативку с участием муниципалитетов. В тех районах, где сохраняется сложная ситуация, работу контролируют лично главы", - сообщил губернатор.

С начала пожароопасного сезона в Иркутской области возбуждено уже 4 уголовных дела, еще 8 планируются к возбуждению. Составлено 164 протокола в отношении физических лиц за нарушение требований пожарной безопасности.