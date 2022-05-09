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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:34

Rutube оказался недоступен после кибератаки

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российский видеохостинг Rutube временно недоступен из-за атаки хакеров, ведутся работы по восстановлению сервиса.

"Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно", - говорится в телеграм-канале платформы.

Отмечается, что оперативная группа реагирования уже работает над восстановлением доступа к Rutube.

"Специалисты локализовали инцидент. Ведутся работы по обеспечению безопасности. О сроках восстановления видеосервиса сообщим в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Rutube принадлежит холдингу "Газпром-медиа", позиционируется как отечественный аналог и конкурент YouTube.

Rutube
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