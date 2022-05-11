Гендиректор Rutube пообещал восстановить работу видеохостинга в среду

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российский видеохостинг Rutube будет запущен в среду после мощной кибератаки, которая вывела его из строя на более чем двое суток.

"Мы успешно завершили первый этап восстановления функционала платформы и намерены запустить видеохостинг сегодня. В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость", - заявил гендиректор Rutube Александр Моисеев, чьи слова приводятся в телеграм-канале платформы.

По словам директора экспертного центра безопасности компании Positive Technologies Алексея Новикова, в настоящее время совместно со специалистами Rutube проводятся контрольные работы, после чего видеохостинг будет выведен во внешний контур.

"Также работы ведутся в контексте восстановления хронологии действий злоумышленника, выявления полного перечня элементов инфраструктуры, затронутых инцидентом, собираются данные об особенностях использованного технического инструментария и проч. Это необходимо для того, чтобы "вычистить" злоумышленников из инфраструктуры и перекрыть им возможные пути возвращения", - сказал Новиков, чьи слова также приводятся в сообщении.

Rutube стал временно недоступен из-за атаки хакеров рано утром 9 мая. "Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно", - сообщали в его пресс-службе.

Rutube принадлежит холдингу "Газпром-медиа", позиционируется как отечественный аналог и конкурент YouTube.