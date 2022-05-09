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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:34

Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и крылатые ракеты "Калибр" улучшат

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российское высокоточное оружие проходит модернизацию, в том числе крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковой комплекс "Кинжал".

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"Мы продолжаем активно работать над совершенствованием характеристик комплекса "Кинжал", - заявил Борисов в интервью "Интерфаксу".

Он заявил, что ничего подобного "Кинжалу" нет ни у одного государства. "Ракету, летящую со скоростью, превышающей скорость звука более чем в десять раз, и при этом маневрирующую на всей траектории своего полета, действительно невозможно перехватить средствами ПВО-ПРО", - сказал вице-премьер.

"Ее высокие боевые характеристики позволяют гарантировано поражать как наземные объекты, в том числе защищенные, так и движущиеся морские цели", - отметил он.

Зампред правительства сообщил, что была серьезно модернизирована система информационного обеспечения применения крылатых ракет "Калибр", это в разы сократило сроки их подготовки к боевому применению.

"Сейчас идет работа над увеличением дальности применения "Калибра", а также над расширением возможностей взаимодействия с различными средствами целеуправления, в том числе с беспилотниками", - сообщил Борисов.

Юрий Борисов Кинжал Калибр
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