Роскомнадзор потребовал от Google восстановить видеозаписи с Рогозиным на YouTube

Также регулятор требует вернуть доступ к личному каналу депутата Нины Останиной

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Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) потребовал от компании Google LLC восстановить на видеохостинге YouTube записи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным в канале госкорпорации, а также восстановить аккаунт депутата Нины Останиной, сообщили в ведомстве.

"Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно снять наложенные ограничения с канала "Roscosmos Media", а также восстановить все видеоматериалы с участием главы госкорпорации "Роскосмос" Д.О.Рогозина", - говорится в сообщении РКН.

"Аналогичное требование направлено в администрацию Google LLC в отношении ограничения доступа к личному аккаунту и связанному с ним YouTube-каналу депутата Госдумы РФ Н.А.Останиной", - добавили в ведомстве.

По мнению РКН, "подобные ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".