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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Президент РФ заявил, что страна использовала бы малейший шанс на мирное решение в Донбассе

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия использовала бы малейший шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, но ей этого шанса не оставили.

"Если бы был хоть один шанс решить эту проблему (Донбасса) другими, мирными средствами, мы, конечно же, этот шанс использовали, но нам этого шанса не оставили, не дали просто", - сказал Путин в понедельник после военного парада на встрече в Кремле с Артемом Жогой, отцом командира батальона "Спарта" Владимира Жоги.

Путин передал отцу Жоги, погибшего 5 марта в Волновахе, Звезду героя России, которую командир батальона получил посмертно.

"Ребята ведут себя мужественно, героически, профессионально. Все намеченные планы выполняются, результат будет достигнут. На этот счет никаких нет сомнений", - заявил Путин.

Хроника 24 февраля – 09 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
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