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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

На иностранном сухогрузе в акватории Темрюка загорелся капитанский мостик

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Пожар возник на иностранном сухогрузе в акватории порта Темрюк (Краснодарский край) на Азовском море, сообщил "Интерфаксу" источник в службах порта.

"На сухогрузе Aqua на рейде порта Темрюк горит капитанский мостик, информации о пострадавших пока нет", - сказал источник.

На борту 13 граждан Индии, Азербайджана и Турции. Россиян, по предварительным данным, нет.

На борту сухогруза коммерческий груз, предварительно - зерновые культуры. Сухогруз следовал под флагом Вануату.

Темрюк
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