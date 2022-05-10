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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Пожар на иностранном судне в Азовском море потушили

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Экипаж турецкого сухогруза, стоящего на рейде в Темрюке, справился с пожаром на борту, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Росморречфлота.

"Пожар потушен силами экипажа. (...) На борту работают органы следствия. Выгорела ходовая рубка. (...) Предположительно один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ущерба окружающей среде от пожара нет.

О пожаре на иностранном сухогрузе в акватории порта Темрюк на Азовском море сообщил ранее "Интерфаксу" источник в службах порта. По его информации, на корабле 13 граждан Индии, Азербайджана и Турции. Россиян, по предварительным данным, нет.

На борту сухогруза коммерческий груз, предварительно, зерновые культуры.

Темрюк Азовское море Росморречфлот
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