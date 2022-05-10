В Минздраве сочли, что закрытие в России офиса ВОЗ не скажется на медпомощи

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Резолюция Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая предлагает перенос за пределы РФ офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, носит исключительно политический характер, заявил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Принятая резолюция носит исключительно политический характер. Мы убеждены, что сфера здравоохранения, медицина должны быть вне политики. Врачи оказывают медицинскую помощь, спасая жизни, вне зависимости от политической ситуации и вне зависимости от национальности, места жительства и политических взглядов пациентов", - сказал Кузнецов во вторник.

По его словам, заложенные в резолюции пункты направлены на разрушение сотрудничества в сфере здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ.

"При этом сама резолюция противоречит Конституции ВОЗ и задачам, стоящим перед организацией", - заявил он.

Помощник министра подчеркнул, что принятие резолюции не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение граждан в России, а также на ход научных исследований и гуманитарную деятельность, осуществляемую РФ.