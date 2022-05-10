Лавров назвал инициативу о передаче активов РФ Украине воровством

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал воровством заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможности использования замороженных Западом российских золотовалютных резервов для восстановления Украины.

"Ну, можно даже сказать воровство, которое даже не пытаются скрыть", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам визита в Алжир.

Министр отметил, что "для Запада это становится чем-то вроде привычки". "Вот заморозили в Америке деньги, которые принадлежат Афганистану, афганскому ЦБ, и хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана, которые пострадали от последствий двадцатилетнего пребывания стран НАТО, а хотят их пустить на некие другие цели, которые не связаны с восстановлением экономики Афганистана", - добавил он.

Лавров также предположил, что "может быть, скоро мы увидим, что должность главного дипломата Евросоюза будет ликвидирована, потому что Евросоюз уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают Соединенные Штаты".

"Но я вас заверю, что мы будем последовательно противодействовать попыткам установить однополярный миропорядок и разрушить принципы, на которых была основана ООН", - заявил Лавров.