Суд 25 мая рассмотрит очередное административное дело Ройзмана

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Октябрьский районный суд 25 мая в 14:30 рассмотрит административный протокол, составленный на бывшего мэра города Евгения Ройзмана, о неуважении к власти, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как сообщала защита политика, протокол был составлен 28 апреля по ч.3 ст. 20.1 КоАП (распространение в сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть). Ройзману грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Ранее в 2022 году этот же суд назначил Ройзману три штрафа по статье о дискредитации российских военных (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Поводом для привлечения политика к ответственности стали пост, публикация ссылки в соцсети и видеозапись. Защита Ройзмана обжаловала все три штрафа.