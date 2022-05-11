Правила приема в вузы РФ детей участников спецоперации подготовят в течение месяца

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ до начала приемной кампании направит в вузы рекомендации по приему на бюджетные места детей участников специальной военной операции, сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

"В течение месяца Минобрнауки подготовит методические рекомендации по приему детей участников спецоперации в пределах квоты и направит их в вузы", - говорится в сообщении ведомства в среду.

Там уточняется, что решение о приеме в вузы по специальной квоте, начиная с этого года, детей участников спецоперации принято в соответствии с указом главы государства о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников федеральных госорганов, где предусмотрена военная служба.

"Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному университету. Дети раненых и погибших будут поступать в вузы без вступительных испытаний", - уточняется в сообщении.

Ранее в Минобрнауки сообщали, что число бюджетных мест в вузах в 2022/2023 учебном году составит 588 044, и это наибольшее количество мест за последние 10 лет.

Приемная кампания в российские вузы начинается 20 июня.