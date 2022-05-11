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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Пособие на детей из малообеспеченных семей составит до 12 тыс. руб. в месяц

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Размер пособия на детей от 8 до 17 лет из семей с невысокими доходами в среднем составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Уже поступило свыше 2,5 млн заявок на 3,5 млн детей. Средства станут доставляться почтой России или перечисляться на карты родителям, которые подали заявления через портал государственных услуг, многофункциональные центры и Пенсионный фонд. В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май. В среднем размер помощи составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка", - сказал премьер в ходе заседания правительства в среду.

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Он отметил, что итоговая сумма будет рассчитывается исходя из ситуации в конкретной семье и может быть равна половине, 75% либо 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Премьер поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову лично контролировать, как организовано предоставление такой поддержки. "Все должно быть быстро и удобно для людей", - сказал Мишустин.

Он также подчеркнул, что при отправке заявлений через портал Госуслуг не должно быть сбоев.

Михаил Мишустин
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