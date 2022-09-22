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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Кабмин намерен с нового года ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами

Кабмин намерен с нового года ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство планирует с 1 января ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Он отметил, что такое пособие будет назначаться и нуждающимся женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности.

"Чтобы оформить универсальное пособие, будет необходимо подать лишь одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно как через портал Госуслуг, так и лично через МФЦ или фонд пенсионного и социального страхования", - добавил глава правительства.

Михаил Мишустин
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