Восемь осужденных на Урале получили сроки по делу о массовых беспорядках в колонии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Суд в Свердловской области приговорил к новым срокам восьмерых осужденных, виновных в массовых беспорядках в исправительной колонии №46 в Невьянске, сообщает региональное следственное управление СКР в среду.

"Приговором суда подсудимым по совокупности приговоров назначены наказания на срок от трех лет и трех месяцев месяцев до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 25 сентября 2019 года. По данным следствия, в результате массовых беспорядков, начавшихся после изъятия запрещенных для осужденных предметов, было уничтожено имущество исправительного учреждения на общую сумму более 14 тыс. рублей, в том числе камеры видеонаблюдения. Кроме того, один из участников беспорядков угрожал сотруднику отдела безопасности ИК.

Суд признал их виновными по ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением имущества), а одного из подсудимых еще и по ч.3 ст.212 УК РФ (призывы к участию в массовых беспорядках) и ч.2 ст.321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника ИК).