Новым главой Росстата стал Сергей Галкин из Минэкономразвития

Сергей Галкин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Руководителем Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) назначен Сергей Галкин, занимавший до этого должность замминистра в Минэкономразвития РФ (Росстат с 2017 года находится в ведении Минэкономразвития).

Как сообщил официальный телеграмм-канал правительства, распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщалось, предшественник Сергея Галкина на посту главы Росстата Павел Малков 10 мая указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области вместо ушедшего в отставку Николая Любимова.