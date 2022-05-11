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Новым главой Росстата стал Сергей Галкин из Минэкономразвития

Новым главой Росстата стал Сергей Галкин из Минэкономразвития
Сергей Галкин
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Руководителем Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) назначен Сергей Галкин, занимавший до этого должность замминистра в Минэкономразвития РФ (Росстат с 2017 года находится в ведении Минэкономразвития).

Как сообщил официальный телеграмм-канал правительства, распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщалось, предшественник Сергея Галкина на посту главы Росстата Павел Малков 10 мая указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области вместо ушедшего в отставку Николая Любимова.

Сергей Галкин

Был приглашен на должность советника главы Минэкономразвития РФ (тогда министром был Максим Орешкин, который сейчас работает помощником президента РФ) в 2017 году. Вскоре после этого возглавил департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 года в должности заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития.

Галкин родился 2 января 1984 года в Москве. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ. После выпуска занимался аналитической работой в крупных инвестиционных и консалтинговых компаниях. С 2010 года в течение шести лет работал аналитиком в "ВТБ Капитале".

Росстат Сергей Галкин
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