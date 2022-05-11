Мордашов подал иск в Европейский суд из-за включения его в санкционный список ЕС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Бизнесмен Алексей Мордашов подал иск в Европейский суд, считает решение ЕС о введении в его отношении санкций ошибочным. Иск был подан несколько дней назад, передает Bloomberg со ссылкой на картотеку люксембургского суда.

"Санкции в отношении Мордашова носят незаконный и неправомерный характер. Поэтому мы будем защищать свои интересы всеми доступными правовыми средствами", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель Мордашова, добавив, что даты слушаний пока не известны.

В конце апреля аналогичный иск с просьбой приостановить действие ограничений, связанных с попаданием в санкционный список, на время разбирательства подал Алишер Усманов, пишет Bloomberg.

Мордашов и Усманов находятся под санкциями ЕС с конца февраля.