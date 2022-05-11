РФ призвала ООН и ОБСЕ обеспечить эвакуацию мирных жителей Краматорска и Славянска

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские военные призвали ООН, ОБСЕ, Красный Крест и другие международные организации обеспечить эвакуацию гражданского населения из городов Краматорск и Славянск (Донбасс), которые находятся под контролем вооруженных сил Украины.

"Понимая реальную угрозу возникновения катастрофической гуманитарной ситуации со множеством пострадавших мирных граждан в городах Краматорск и Славянск, призываем мировое сообщество, ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно принять все меры для скорейшей безопасной эвакуации мирных жителей из этих городов, находящихся под контролем подразделений ВСУ", - сказал в среду начальник Национального центра управления обороной РФ (структура Минобороны) Михаил Мизинцев.

"В агломерации Краматорск-Славянск так же, как и ранее в Мариуполе, подразделения ВСУ оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов", - сказал Мизинцев.

По его словам, в жилых кварталах и на территории десятка крупных предприятий Краматорска и Славянска украинскими силами "заблокированы свыше 90 тысяч мирных граждан".

Мизинцев сказал, что в густонаселенных районах Краматорска и Славянска армия Украины разместила тяжелое вооружение и технику, в домах оборудованы огневые точки.

Эвакуации жителей Краматорска и Славянска препятствуют украинские формирования, заявил Мизинцев.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщил, что российская армия взяла под контроль 93% территории ЛНР и более половины территории ДНР. В тот день Рудской сказал, что Вооруженные силы РФ на Украине сосредоточат усилия на взятии Донбасса.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил Путину, что российской армией взят под контроль город-порт Мариуполь. В тот день Шойгу сказал, что около 2 тыс. человек из состава украинских сил в Мариуполе блокированы на заводе "Азовсталь".

25 апреля Мизинцев сказал, что российская армия контролирует всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории ДНР и ЛНР.