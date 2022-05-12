Что случилось этой ночью: четверг, 12 мая

Гибель человека в результате обстрела села в Белгородской области, призыв РФ к эвакуации жителей Краматорска и Славянска, первые случаи заражения COVID-19 в КНДР

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Белгородский губернатор сообщил об одном погибшем при обстреле приграничного села. Вячеслав Гладков уточнил, что шесть человек получили ранения. Глава региона также опроверг информацию о еще одном погибшем.

- РФ призвала ООН и ОБСЕ обеспечить эвакуацию мирных жителей Краматорска и Славянска. По данным российских военных, в жилых кварталах и на территории десятка крупных предприятий этих городов украинскими силами "заблокированы свыше 90 тысяч мирных граждан".

- КНДР сообщила о первых случаях заражения COVID-19 в стране. По сообщению агентства ЦТАК, власти пришли к выводу, что образцы, взятые 8 мая в Пхеньяне у пациентов с лихорадкой, были идентичны "омикрону".

- В Италии заявили об атаке хакеров из РФ на Минобороны и Сенат страны. По данным итальянской газеты Messaggero, ответственность за произошедшее взяло на себя объединение хакеров Killnet. В своем телеграм-канале злоумышленники опубликовали список взломанных сайтов с подписью "атака на Италию".

- Президент Шри-Ланки согласился назначить нового премьера и сложить с себя часть полномочий. После нормализации ситуации, отметил глава государства, он предпримет шаги по упразднению президентской системы правления в стране.