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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Число госпитализаций с COVID за сутки в России выросло почти в три раза

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 4 065 новых случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. Количество заболевших за сутки вновь стало минимальным с конца апреля 2020 года, когда 17 апреля было зарегистрировано 4070 заболевших.

Количество госпитализаций за сутки составило 3 353 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 196,2%. Число госпитализаций выросло в 73 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в семи регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о госпитализации 1 132 человек.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 111 человек, накануне штаб сообщал о 98 умерших.

Выздоровели за сутки 6 930 человек, или на 37,4% больше по сравнению с 11 мая.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 245 394 случая заражения коронавирусом, 377 359 умерших и 17 626 344 выписанных.

Россия коронавирус
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