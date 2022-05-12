Минобороны РФ попросило наделить его правом вырубать лес без разрешений

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ хочет получить право вырубать лесные насаждения без получения разрешительных документов.

Проект соответствующего постановления правительства, разработанный министерством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Допускается проведение выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан) любого возраста и интенсивности вне зависимости от целевого назначения лесов для нужд обороны, без предоставления лесных участков, без установления сервитута и выдачи разрешительных документов, являющихся основанием для рубки лесных насаждений", - говорится в проекте документа.

Согласно проекту постановлений, после проведения рубок "федеральный орган исполнительной власти по вопросам обороны" должен будет в срок не позднее 30 календарных дней направить уведомление о проведении вырубки властям субъекта РФ, на территории которого она производилась.

Кроме этого, транспортировка древесины будет осуществляться без оформления электронных сопроводительных документов.