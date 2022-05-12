Житель Красноярска осужден на 15 лет за поджог наркоклиники, где погибли люди

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес приговор по делу о поджоге наркологической клиники, в результате которого погибли четыре человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в сентябре 2020 года 61-летний местный житель, находясь на лечении в наркоклинике в Красноярске, из-за личных неприязненных отношений с другим пациентом поджег имущество организации. В результате пожара четыре пациента погибли. Также было повреждено и уничтожено имущество клиники.

Мужчина в суде свою вину не признал и ходатайствовал о рассмотрении дела присяжными.

Он признан виновным по пп. "а", "е", "з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

Как сообщалось, пожар произошел в частной наркоклинике Красноярска "Чистый город". Действия поджигателя зафиксировали камеры видеонаблюдения. Во время пожара в клинике находились 16 пациентов и четыре сотрудника.