В Ростуризме допустили принятие закона о гостевых домах до конца года

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о легализации деятельности гостевых домов находится на согласовании в правительстве, в Ростуризме надеются на его принятие до конца 2022 года, сообщила в четверг глава ведомства Зарина Догузова.

"У нас сейчас проходит согласование в правительстве, и дальше мы будем вносить законопроект в установленном порядке. К этому лету принять его мы не успеем, но мы рассчитываем принять закон в этом году, чтобы в следующем году к курортному сезону он уже точно заработал", - сказала она на заседании комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы.

Как пояснила депутатам Догузова, подготовка законопроекта заняла больше времени, чем предполагалось из-за долгого процесса согласования со всеми ведомствами. "Особенно у нас был плотный процесс работы с коллегами из Минэкономразвития. И мы на этом этапе очень многие моменты переосмысливали, вносили правки. Хочу сказать, что работа была проделана не зря, многие моменты мы усовершенствовали", - добавила она.

Участники совещания также отметили, что как минимум 12 регионов заинтересованы в скорейшем принятии законопроекта о гостевых домах. В частности, речь идет о Крыме, где большинство автотуристов предпочитают заселяться не в отели, а в гостевые дома.

Ростуризм разработал законопроект о легализации гостевых домов в 2021 году и рассчитывал на его рассмотрение Госдумой осенью того же года, затем принятие законопроекта сдвинулось на 2022 год. По данным ведомства, в России полулегально работают гостевые дома на 150 тыс. мест. Принятие законопроекта позволит ввести их в правовое поле и стандартизировать.