Женщина погибла при обрушении балкона жилого дома в Воронеже

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели жительницы Воронежа, упавшей с балкона, сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

Дело квалифицировано по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительно установлено, что утром 13 мая в жилом доме на улице Фридриха Энгельса обрушилось металлическое ограждение балкона. Хозяйка квартиры, находившаяся в этот момент на балконе, упала. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следователями продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются жильцы дома, представители организации, ответственной за содержание имущества многоквартирных домов.

В ближайшее время будут назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы.