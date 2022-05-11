Синоптик объяснила смог в Екатеринбурге пожарами в УрФО

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге заметен смог и запах гари из-за пожаров в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, сообщила "Интерфаксу" главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

По ее словам, восточный ветер принес смог в город. 12 мая ветер сменит направление с восточного на юго-западное и западное.

"Я думаю, что ситуация все-таки улучшится, по крайней мере, в Екатеринбурге и в близлежащих районах. В Курганской области и на востоке нашей области еще кое-где все-таки высокая пожарная опасность сохранится, не везде пройдут достаточно интенсивные дожди, в ближайшие трое суток, по крайней мере. Пока спокойнее будет только на юго-западе нашей области, на остальной территории не исключаются еще пожары", - отметила Шепоренко.

Утром 11 мая жители нескольких районов Екатеринбурга пожаловались на сильный запах гари, сообщило областное управление Роспотребнадзора. 10 мая сотрудники управления провели лабораторные исследования воздуха в Академическом районе города.

Смог и запах гари ощущаются утром в среду и в Тюмени. Причиной тоже стали природные пожары, сообщил "Интерфаксу" сотрудник регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. По его словам, утром 11 мая в регионе зафиксировано 14 природных пожаров, один из них - в самой Тюмени, еще один - в Тюменском районе, который граничит с областным центром.