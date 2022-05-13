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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

МВД объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую

На нее заведено уголовное дело о распространении фейков о российских военных

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Блогер Вероника Белоцерковская, которая в середине марта стала одной из первых фигурантов уголовных дел о распространении ложной информации о действиях российской армии, объявлена в розыск. Ее карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД.

16 марта СКР возбудил против нее уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомых фейках о военных).

По версии следствия, в марте она опубликовала в соцсети несколько записей, в которых "под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей". Следствие полагает, что этими публикациями Белоцерковская дискредитировала российскую армию и органы госвласти.

Тогда же в СК отметили, что фигурантка дела находится за рубежом.

Статья 207.3 была введена в УК новым законом в начале марта. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы, если распространенные фигурантом дела фейки приведут к тяжким последствиям.

Вероника Белоцерковская МВД СКР Украина
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