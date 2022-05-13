Лондон ввел санкции против экс-супруги Путина и других людей из его окружения

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Великобритания сообщила, что ввела санкции в пятницу против экс-супруги президента России Людмилы Очеретной и других людей, которые по утверждению Лондона, входят в окружение главы российского государства.

В документах, опубликованных в пятницу британским правительством, отмечается, что помимо бывшей первой леди России под санкции попали, в частности Роман Путин, Игорь Путин и Михаил Путин.

Также в санкционный список внесены глава негосударственного пенсионного фонда "Газфонд" Юрий Шамалов, член Совета директоров ОАО "СОГАЗ" Михаил Клишин, генеральный директор ООО "Морской порт Геленджик" Владимир Колбин и председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева.

По данным СМИ, Роман Путин является сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ.