Минтруда предложило запретить на 5 лет прием на госслужбу уволенных за коррупцию

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минтруда предложило запретить нанимать на государственную и муниципальную службу граждан, в течение пяти лет после того, как их уволили за коррупционные нарушения.

Ведомство опубликовало на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения законопроекты "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования законодательства о противодействии коррупции" и "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в целях совершенствования законодательства о противодействии коррупции".

"Предлагается установить пятилетний запрет на наем на государственную и муниципальную службу, а также отдельные должности в организациях публичного сектора для граждан, которые были уволены в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства и были внесены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия", - сообщила пресс-служба Минтруда.

Там объяснили, что сейчас за несоблюдение антикоррупционных норм предусмотрено досрочное прекращение полномочий или увольнение, в том числе, в связи с утратой доверия. Уволенных в связи с утратой доверия заносят в специальный реестр. Однако присутствие человека в этом реестре не означает для него автоматического запрета возвращаться на госслужбу, подобный запрет выносит только суд.

Законопроекты подготовлены в соотвествии с национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденным президентским указом.