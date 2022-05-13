Роскомнадзор пригрозил блокировкой сайту художников Pixiv из-за порнографии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор требует удалить 19 страниц сообщества художников и иллюстраторов Pixiv, на которых обнаружил порнографические изображения, иначе ресурс может быть заблокирован в РФ.

"В Единый реестр за публикацию порнографических изображений несовершеннолетних попали шесть страниц сайта pixiv.net. С начала 2022 года в адрес провайдера хостинга и администратора ресурса направлено 19 требований об удалении запрещённой информации, последнее из которых датируется 06.05.2022", - говорится в сообщении ведомства.

"Мы понимаем важность ресурса для создателей иллюстрированного контента, поэтому, во избежание блокировки, просим всех заинтересованных посодействовать в информировании администрации сайта о требованиях Роскомнадзора", - добавили в ведомстве.

Pixiv - интернет-сообщество художников, первая версия которого была запущена в сентябре 2007 года. На апрель 2020 года сайт имел более 50 млн участников, свыше 100 миллионов материалов, более 3,7 миллиарда просмотров страниц ежемесячно. Ресурс позволяет художникам выставлять свои иллюстрации и получать обратную связь с помощью комментариев пользователей и рейтинга.