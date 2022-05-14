Более 40 организаций сохранили статус государственных научных центров

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ сохранило статус государственных научных центров за ведущими научными организациями страны, что дает возможность пользоваться льготами по налогу на имущество и земельному налогу, сообщается в субботу на сайте правительства.

"В списке более 40 организаций, в том числе Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е.Жуковского (ЦАГИ), Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Все они имеют статус государственного научного центра, который необходимо подтверждать один раз в два года. Эти полномочия закреплены за правительством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что статус позволяет пользоваться налоговыми льготами, а высвобождаемые деньги организации смогут направить на продолжение научных исследований.

На сегодняшний день в России действует 44 государственных научных центра. Последний раз, в апреле 2022 года, правительство присвоило этот статус Национальному медицинскому исследовательскому центру эндокринологии.