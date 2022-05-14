В РФ не выявлено случаев заболевания детей гепатитом неизвестного происхождения

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии у детей, выявленным в нескольких странах Европы и Америке, в России не зафиксировано, риск завоза инфекции в страну низкий, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре.

"В РФ по состоянию на 14 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что с большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, "в связи с чем риск завоза оценивается как низкий".

5 апреля ВОЗ была уведомлена о первых 10 случаях тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей в возрасте до 10 лет в центральной Шотландии.

По данным ВОЗ, на 10 мая в мире было зарегистрировано 348 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения в более чем 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона. Кроме того, зарегистрировано пять смертей, а в 40 случаях потребовалась трансплантация печени.

Началу заболевания предшествовали желудочно-кишечные расстройства, включая рвоту в качестве характерного признака.

Этиология текущих случаев гепатита находится в стадии активного расследования. По данным зарубежных исследований, случаи гепатита могут быть связаны с коронавирусом, однако пока точной связи не установлено. Также по мнению зарубежных специалистов, одной из гипотез возникновения случаев острого гепатита неизвестной этиологии может являться постковидный синдром, о чем свидетельствуют научные исследования, проведенные ранее.