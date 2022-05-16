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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Президент Казахстана прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации", - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в понедельник в Кремле.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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