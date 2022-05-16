В Госдуме сочли нечеткими критерии введения внешнего управления в компаниях с иноучастием

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Критерии для введения внешнего управления в компаниях с недружественным иностранным участием, указанные в депутатском законопроекте, "не отвечают требованиям ясности и четкости", считает правовое управление Госдумы.

Его заключение на законопроект (№104796-8) опубликовано в электронной базе данных парламента. Этот документ в середине апреля внесла в Госдуму группа депутатов-единороссов. Он допускает по решению суда введение внешней администрации или передачу активов "недружественных" иностранцев в доверительное управление, а также, с подачи внешних управляющих, продажу бизнеса с торгов заинтересованному инвестору, а в его отсутствие - государству по минимальной цене. Такие меры могут быть применены к структурам, имеющим "существенное значение" для российской экономики организациях, которые не менее чем на 25% принадлежат лицам из "недружественных" государств.

Проект называет семь групп компаний с таким "существенным значением", но разрешает созданной при Минэкономразвития межведомственной комиссии относить к ним и любые другие. Среди прямо упомянутых, к примеру, оказались производители социально значимых и товаров первой необходимости, в том числе с регулируемыми государством ценами; единственные производители определенных видов продукции или единственные поставщики продукции, не имеющей российских аналогов; градообразующие предприятия; компании, чье закрытие может привести к техногенным или экологическим катастрофами, к дестабилизации, необоснованному увеличению розничных цен на социально значимые товары и услуги.

Согласно проекту, внешняя администрация или доверительное управление могут вводиться, если прежнее руководство оставило эти организации без управления и покинуло Россию после 24 февраля, либо публично заявило о прекращении деятельности в России "в отсутствие для этого очевидных экономических оснований". Еще одно основание для введения внешнего управления - это прекращение или сокращение экономической активности, что повлекло падение выручки за три полных месяца не менее чем на 30% по сравнению с предшествующим периодом или таким же показателем за аналогичный период предшествующего года.

Правовое управление Госдумы критично отнеслось к этим положениям законопроекта. "Предлагаемые законопроектом критерии для организаций, в отношении которых может быть введена внешняя администрация, в том числе предусмотренные для этих целей случаи и основания, не отвечают требованиям ясности и четкости", - говорится в заключении правового управления Госдумы.

Изначально над реализацией идеи перехвата контроля в компаниях, прекративших свою деятельность в РФ после начала операции на Украине, работало Минэкономразвития, но документ не был подготовлен. На прошлой неделе стало известно, что министерство подготовило проект положительного отзыва правительства на аналогичный депутатский проект.