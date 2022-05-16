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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

РФ намерена кардинально пересмотреть отношения с недружественными странами

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия пересмотрит отношения с недружественными странами и учтет агрессивный курс Запада в новой редакции Концепции внешней политики, заявили в МИД РФ.

"Агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства 16 мая.

На Смоленской площади отметили, что в этом контексте в ходе заседания коллегии МИД РФ в понедельник был обсужден "вопрос о подготовке новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации в соответствии с поручениями президента России".

Также в ходе коллегии обсуждались задачи российской внешней политики "в радикально изменившихся геополитических реалиях, сложившихся в результате развязанной Западом - под предлогом ситуации на Украине - беспрецедентной по масштабам и ожесточенности гибридной войны против нашей страны".

"Констатировано, что Вашингтон, полностью подчинив себе "коллективный Запад", прошел точку невозврата в своей одержимости любой ценой утвердить свое тотальное доминирование в мире и подавить объективный процесс формирования многополярного мироустройства", - заявили в МИД РФ.

МИД РФ
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